La patinoire de la place de Séoul rouvre ses portes après trois ans de fermeture

Photo : KBS News

La patinoire installée à la place de l'Hôtel de Ville de Séoul a rouvert après trois ans de fermeture due à la pandémie de COVID-19. Elle sera accessible jusqu'au 12 février 2023 et le prix d'entrée est toujours de 1 000 wons, soit 0,74 euro, depuis son ouverture en 2004.En glissant sur la patinoire de la place de Séoul, couverte de neige, les grands comme les petits, armés de gants et de bonnet en laine, ne ressentent plus le froid. A l’instar de Byeon Seo-jin, une Séoulienne, qui s’amuse sur le plateau de glace, dans une belle atmosphère musicale.Chaque année, pas moins de 130 000 personnes visitaient cette patinoire, qui a dû fermer ses portes en raison de la propagation du coronavirus il y a trois ans.Certains n'ont pas caché leur émotion de pouvoir refouler cette patinoire. Un autre habitant de Séoul, Shin Min-cheol s’est exprimé au micro de la KBS : « je suis très ému. J'ai passé justement ici le test de dépistage du COVID-19 l'an dernier. Mais aujourd'hui, toutes les installations de dépistage ont été enlevées pour rendre ce site aux patineurs. Le temps passe malgré tout. »La patinoire sera ouverte de 10h à 21h durant la semaine et jusqu'à 23h le weekend. Le tarif de moins d'un euro comprend le droit d'entrée et la location d'une paire de patins à glace et d'un casque.Par ailleurs, cet hiver, la municipalité a doublé le nombre d’agents de sécurité et du personnel médical permanent sera sur place.Selon Hong Seong-soo, responsable des politiques sportives de Séoul, 700 personnes peuvent profiter de la patinoire en même temps pour une période d’une heure. Toutefois, en cas d'alerte aux particules fines, le site sera fermé.Demain seront rouvertes également les pistes de luge installées aux deux piscines situées sur l'île de Ttukseom et dans le parc de Jamwon au fleuve Han, après trois ans d'absence.