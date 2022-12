Le nouveau programme d’enseignement priorise le numérique

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé et annoncé aujourd’hui son nouveau programme d’enseignement. Il s’agit de sa première révision en sept ans, de l’aspect général au détail.La priorité numéro un est de renforcer les capacités numériques en vue de former à terme les talents dans ce domaine. Sans oublier toutefois les connaissances linguistiques et mathématiques.Afin d’y parvenir, la durée des cours d’informatique va doubler à l’école primaire comme au collège. Et au lycée, en plus de cet enseignement, les élèves pourront suivre les matières de leur choix, tels que les bases de l’intelligence artificielle ou la science des données.En mathématiques, le chapitre « matrice et calcul » réapparaîtra dans les manuels des lycéens, en particulier dans leur première année. Et pour les préparer au futur système de crédits qui sera introduit en 2025, leur programme d’études sera orienté vers celui basé sur les points obtenus, au lieu du nombre de cours suivis.Conformément à ce changement, les élèves de première et terminale pourront choisir librement leurs matières préférés selon leurs aptitudes et la profession qu’ils souhaitent exercer à l’avenir.Les classes de hangeul et de littératie seront elles aussi augmentées jusqu’à 34 heures pour les écoliers de la première et de la seconde années.L’enseignement de la sécurité publique sera lui aussi renforcé, et ce en tirant la leçon du drame d’Itaewon survenu en octobre. De la primaire au lycée, les élèves apprendront l’ensemble des règles de sécurité à respecter dans les lieux de haute concentration humaine.Le nouveau programme sera appliqué à partir de 2024. Et la réforme conséquente de l’entrée à l’université sera dévoilée en février 2024 pour la mettre à exécution quatre ans plus tard.