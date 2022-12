Météo : la neige et le froid au rendez-vous du Solstice d’hiver

Photo : YONHAP News

Le Solstice d’hiver, qui tombe ce jeudi en Corée du Sud, a été marqué par un grand froid et des chutes de neige, principalement dans le sud-ouest et sur l’île méridionale de Jeju. Ces intempéries ont entraîné des accidents et entravé la circulation dans ces régions.De plus, les vols depuis la province insulaire et la métropole ont été perturbés, provoquant l’annulation de nombreux d’entre eux. Les croisières ont également connu des difficultés.En effet, de violentes chutes de neige, de 1 à 3 cm par heure, dans les provinces de Chungcheong et de Jeolla et de 5 cm par heure dans les zones montagneuses de Jeju se sont abattues.Le reste du pays a été plutôt ensoleillé. Le soleil a permis d’ailleurs de réchauffer un minimum les habitants du pays du Matin clair. Le nord du territoire est tombé jusqu’à -10°C, notamment dans la région métropolitaine, et a ensuite tourné autour de -5°C. Dans le centre, le thermomètre était plus chaud de deux à quatre degrés. Et, le sud-est a affiché des valeurs positives.Demain, un froid glacial va souffler sur tout le pays. Séoul devrait descendre à -14°C, Daejeon et Gangneung à -11°C ou encore Daegu à -9°C. La température la plus glaciale est attendue à Chuncheon dans l’extrême nord, avec -18°C.