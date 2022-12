Budget 2023 : les deux principaux camps de l'Hémicycle trouvent un accord

Photo : KBS News

L’ultimatum lâché par le président de l’Assemblée nationale, Kim Jin-pyo a porté ses fruits. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, et le Minjoo, la principale force de l’opposition, ont trouvé un terrain d’entente au sujet du projet de budget 2023. La date butoir avait été fixée par l’occupant du perchoir au 23 décembre, à savoir demain.Joo Ho-young, et Park Hong-keun, respectivement chef du groupe parlementaire du PPP et du Minjoo, ont publié leur accord en présence de Choo Kyung-ho, le vice-Premier ministre à l’Economie, au bureau du comité de direction du siège du Parlement.Concernant l'impôt sur les sociétés, l'enjeu principal, le taux d'imposition a été réduit d’un point pour chaque section de l'assiette fiscale actuelle.Le projet en question sera traité lors de la session plénière de l'Assemblée nationale prévue demain à 18h.