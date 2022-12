Washington accuse Pyongyang de livrer des armes au groupe paramilitaire russe Wagner

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble continuer d’exporter des armes vers la Russie. Cette fois, elle en aurait vendu au groupe paramilitaire Wagner sous le coup de sanctions américaines. Une organisation de mercenaires privés perçue comme l'armée de l'ombre de Vladimir Poutine. Cette annonce a été faite hier par le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche.John Kirby a précisé que Pyongyang avait achevé le mois dernier une première livraison de roquettes et de missiles destinés à Wagner, et non au gouvernement russe, mais que leur quantité ne changerait pas la donne dans la guerre russe en Ukraine. Et d’ajouter que ce qui est inquiétant, c’est que le Nord projette d’expédier plus d’équipements militaires.Selon le porte-parole du NSC, si de hauts responsables du régime de Kim Jong-un avaient publiquement promis de ne pas soutenir l’effort de guerre de Moscou, leur pays a vendu des armes au groupe russe. Et cela constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Kirby a alors affirmé que les Etats-Unis allaient saisir l’organe onusien avec leurs alliés et partenaires et appelé en même temps le royaume ermite à arrêter immédiatement ses ventes d’armes à Wagner.Après l’annonce de la Maison blanche, le Royaume-Uni a aussitôt fustigé la Corée du Nord. « C’est une violation claire des résolutions du Conseil », a commenté son ministre des Affaires étrangères James Cleverly.