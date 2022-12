L’exécutif concentrera ses efforts sur la gestion macroéconomique au premier trimestre 2023

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a tenu, ce matin, une réunion interministérielle sur la réponse à la crise économique. Elle a été présidée par le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances, Bang Ki-sun.Le numéro 2 du ministère a estimé que la Corée du Sud devrait connaître des difficultés grandissantes dans l’économie et la vie des habitants durant les six premiers mois de l’année prochaine. Et il a affirmé que l’exécutif focaliserait au maximum ses moyens sur les projets des deux volets concernés au premier trimestre.D’une part, il s’agit d’assurer une bonne gestion des facteurs macroéconomiques, comme par exemple la stabilisation du marché financier et l’atterrissage en douceur du marché immobilier. D’autre part, il est question d’améliorer le quotidien de la population notamment en contrôlant les prix à la consommation, en renforçant le marché de l’emploi et en élargissant le filet de sécurité pour les classes défavorisées.Bang a évoqué aussi la volonté gouvernementale de dynamiser le secteur privé pour doper les exportations et promouvoir la stratégie dite « nouvelle croissance 4.0 ». Sans oublier de mentionner l’intention de préparer impeccablement les trois grandes réformes structurelles, à savoir celles du travail, de l’éducation et des retraites, ainsi que les trois grands projets d’innovation économique, dans les finances, les services et le secteur public.Par ailleurs, le gouvernement a activé, aujourd’hui, le dispositif visant à faire face à une éventuelle propagation de la grippe aviaire. L’inquiétude monte au sujet d’un fort déséquilibre entre la demande et l’offre des œufs. Selon le vice-ministre, l’entreprise publique pour la distribution des produits agricoles, halieutiques et alimentaires importera, elle-même, des œufs afin de les fournir auprès des grandes chaînes de supermarchés en janvier prochain.