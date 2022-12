COVID-19 : annonce des critères pour rendre facultatif le port du masque en intérieur

Photo : YONHAP News

Il faudra plus de patience pour enlever le masque dans les espaces clos en Corée du Sud. Toutefois, le gouvernement a fixé son plan de transition vers la fin du port obligatoire en intérieur.Le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a annoncé les grandes lignes en la matière lors d’un point de presse organisé ce matin. Selon lui, l’obligation devrait laisser sa place à la recommandation, mais cette transition va s’effectuer en deux temps.Pour la première phase, il s’agit de lever le port obligatoire du masque à l’intérieur à l’exception de certains lieux tels que les établissements de soins médicaux et les transports en commun. Pour la seconde, l’obligation sera retirée pour toutes les catégories. Dans les deux cas, il sera recommandé aux citoyens de porter le masque dans les espaces clos si nécessaire.D’après le plan dévoilé, le gouvernement pourra envisager de passer à la première étape lorsque la situation de l’épidémie de coronavirus aura rempli au moins deux des quatre conditions. Ces dernières sont les suivantes : la stabilisation du nombre de nouveaux cas, la baisse des cas graves et des décès, la capacité d’apporter stablement une réponse médicale ainsi que le taux d’immunisation chez les personnes à grand risque.L’exécutif a présenté les critères de référence comme les suivants. Le nombre de nouvelles contaminations doit diminuer pour deux semaines d’affilé. Le nombre hebdomadaire de cas graves doit baisser par rapport à celui de la semaine précédente. Le taux de létalité ne doit pas dépasser 0,10 % au rythme hebdomadaire. Dans les services de soins intensifs, plus de 50 % des lits doivent être disponibles. Le taux du rappel hivernal anti-COVID doit être égal ou supérieur à 50 % chez les personnes âgées (à 60 % dans les établissements à haut risque).Le passage à la seconde étape, quant à lui, sera envisageable lorsque les autorités sanitaires auront baissé les niveaux d’alerte anti-COVID d’un ou de deux crans.Le gouvernement a précisé qu’il faudra surveiller davantage la situation épidémique pour savoir si la Corée du Sud aura passé le pic de la septième vague de contamination.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, un peu moins de 70 000 nouveaux cas ont été recensés dans tout le pays : 68 168 infections exactement, dont 95 importées. Il s’agit d’une baisse de 7 576 en un jour mais d’une hausse de 1 215 en glissement hebdomadaire.Quant au nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, il a atteint 530 individus pour rester supérieur à la barre des 500 depuis six jours. Par ailleurs, 63 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 31 674 le total cumulé des victimes liées au coronavirus en Corée du Sud depuis le début de la pandémie et maintient à 0,11 % le taux de létalité.