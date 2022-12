38 North : Pyongyang avance dans son test de moteur-fusée à combustible solide pour ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé, le 15 décembre dernier, avoir réussi un test d’éjection au sol d’un très puissant moteur de fusée à propergol solide. Elle a présenté ce système de propulsion comme utilisable pour le missile balistique intercontinental (ICBM).Cette allégation par Pyongyang a été confortée par 38 North qui a publié hier un rapport d’analyse en la matière sur son site Internet.Le site web américain spécialisé dans le suivi du royaume ermite a fait savoir que le moteur-fusée de 2,2 diamètres observé sur des photos correspondrait à un premier étage de la fusée capable de transporter un ICBM ou bien un missile mer-sol balistique (MSBS) de longue portée. Selon lui, si ce nouvel engin a vraiment une grande poussée de 140 tonnes-force comme la Corée du Nord le revendique, cela reviendra à confirmer qu’il est plus grand que les premiers étages du missile balistique américain Minuteman-3 et de celui chinois Dongfeng-1.Toujours d’après 38 North, un tel test nord-coréen constitue un premier signal direct montrant que le régime de Kim Jong-un développe un système de propulsion à combustible solide applicable aux ICBM et qu’il a réalisé une avancée importante dans ses efforts en la matière.Le site américain a jouté que si le pays communiste associe cet engin à un MSBS, il sera en mesure de frapper une cible située à l’intérieur du territoire continental des Etats-Unis depuis les eaux nord-coréennes, que ce soit dans la mer jaune ou la mer de l’Est.