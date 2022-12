Classement FIFA : la Corée du Sud grimpe de trois échelons et figure au 25e rang

Photo : YONHAP News

La Fédération internationale de football association (FIFA) a présenté, jeudi, son nouveau classement après avoir pris en compte les résultats de la Coupe du monde 2022 au Qatar qui s’est terminée le 18 décembre dernier.Dans ce nouveau palmarès, la Corée du Sud a grimpé de trois marches et occupe dorénavant la 25e place. Cette progression est due au beau parcours des guerriers de Taegeuk lors du Mondial, qui ont su arracher leur qualification en huitième de finale dans un groupe relevé. Cependant, ils ont ensuite fait face à une redoutable équipe du Brésil et se sont inclinés 4 à 1.Quant au bourreau des joueurs sud-coréens, il trône toujours en tête classement FIFA malgré son élimination en quarts de finale face à la Croatie.L’Argentine, le nouveau champion du monde, est monté d’un cran et se retrouve au deuxième rang. Le finaliste malheureux, la France, grappille également une place et occupe la troisième marche du podium. Par contre, la Belgique, éliminée en phase de groupes, fait les frais de ces multiples mouvements. Elle a été éjectée du trio de tête et doit se contenter de la quatrième position. Le reste du top 10 est partagé par des sélections européennes.A noter la percée du Maroc qui a fait sensation lors de cet événement sportif mondial en devenant le premier pays africain à rejoindre les demi-finales de la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas ont bondi de la 22e à la 11e place. Parmi les nations asiatiques, le Japon, 20e, occupe le rang le plus élevé.