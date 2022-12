Le comité sur la grâce présidentielle penche sur la liste des bénéficiaires pour la fin d’année

Photo : YONHAP News

Qui vont bénéficier de la deuxième grâce présidentielle sous l’administration de Yoon Suk-yeol ? Le comité chargé d’examiner l’éligibilité en la matière a lancé sa délibération ce matin afin de fixer la liste pour cette fin d’année.Ce comité est composé de neuf membres, à savoir quatre hautes personnalités de la Justice, y compris le garde des Sceaux, Han Dong-hoon, ainsi que cinq experts extérieurs.Une fois la sélection établie, le ministre de la Justice en rendra compte au président de la République qui a la prérogative de gracier des personnes faisant l’objet d’une condamnation définitive. Ensuite, le chef de l’Etat adoptera la liste définitive en conseil des ministres mardi prochain. Dès le lendemain, il devrait procéder à la clémence.Parmi les personnalités politiques, le nom cité comme le plus graciable est Lee Myung-bak, l’ancien président de la République, qui se trouve dans la lignée directe du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation conservatrice présidentielle. Condamné à 17 ans de prison ferme pour corruption et détournement de fonds public, cet homme de 81 ans doit rester encore 15 ans derrière les barreaux.Un autre nom attire une vive attention, celui de Kim Kyoung-soo, l’ancien gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, qui était considéré comme l’un des plus proches de l’ancien chef de l’Etat Moon Jae-in. En juillet 2021, la Cour suprême a confirmé sa condamnation à deux ans de prison pour complicité avec un bloggeur dans la retentissante affaire « Druking ». Ce dernier avait été jugé pour avoir augmenté le nombre de réponses à des commentaires postés en ligne à quelques mois de la présidentielle de mai 2017, afin d’influencer l’opinion pour le compte de Moon, dont il est sorti vainqueur.L’incarcération de Kim prendra fin en mai prochain. Or, le gouvernement envisagerait de le dispenser de subir le reste de sa peine sans pour autant le rétablir. Dans ce cas, Kim restera frappé de l’inéligibilité politique jusqu’à mai 2028. Ce qui a irrité l’intéressé. Par l’intermédiaire d’un député du Minjoo, la première force de l’opposition, il a fait savoir qu’il ne ferait jamais de figuration lorsque Yoon Suk-yeol accordera l’amnistie présidentielle à Lee Myung-bak.Parmi les hommes d’affaires incarcérés, certains noms sont évoqués comme graciables dans les médias. Mais ils ne devraient pas être nombreux cette fois parce que pas mal de personnalités ont déjà été graciées en amont du jour de la libération de Corée célébré le 15 août.