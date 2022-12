Conseil de sécurité de l’Onu : Pyongyang fustige l’initiative américaine d’adopter un communiqué présidentiel à son encontre

Photo : YONHAP News

A l’Onu, les Etats-Unis ont lancé la procédure pour faire adopter un communiqué du président du Conseil de sécurité, condamnant dans les termes les plus vigoureux le tir d’essai d’un missile balistique intercontinental (ICBM) effectué le 18 novembre dernier par la Corée du Nord.Pyongyang a exprimé une vive protestation contre cette démarche américaine dans un discours signé au nom du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. Le texte a été publié aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste.Dans ce communiqué, le royaume ermite a reproché aux USA une « tentative stupide » d’instrumentaliser le Conseil de sécurité. Il a alors accusé Washington de mettre en cause son droit légitime d’autodéfense, de porter atteinte à sa souveraineté et de faire l’ingérence dans ses affaires internes.Les Etats-Unis avaient annoncé l’ébauche du texte en question dans des lettres circulaires auprès des pays membres du Conseil de sécurité de l’Onu. Contrairement aux sanctions, un communiqué du président n’a pas de force contraignante, et peut être adopté sur l’accord des 15 pays membres de cet organe onusien.