Affaire du Seongnam FC : Lee Jae-myung laisse pressentir son intention de refuser la convocation du Parquet

Photo : YONHAP News

Deux jours après avoir été convoqué par le Parquet dans le cadre de l’enquête sur l’affaire du Seongnam FC, Lee Jae-myung durcit le ton contre le pouvoir en exercice.En déplacement, aujourd’hui, dans la province de Gangwon, le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, a accusé l’administration de Yoon Suk-yeol de partialité. Pour lui, le ministère public mène une investigation sur des faits fabriqués de toute pièce, et ce en vue de détruire l’opposition, en qualifiant cela de scandaleux.Cet ancien rival malheureux de Yoon à la présidentielle de mars a alors promis ne plus rester les bras croisés sur « la danse du sabre d’un pouvoir immoral ». Il a ainsi laissé pressentir son intention de refuser la convocation, fixée, selon lui unilatéralement par les enquêteurs, au 28 décembre.L’ex-maire de la ville de Seongnam a alors demandé au Parquet de faire la lumière d’abord sur les soupçons de crime capital qui pèsent sur la famille du président de la République, avant de l’auditionner.Les membres du Conseil suprême du Minjoo s’indignent eux aussi et enjoignent l’institution à interroger en premier lieu l’épouse du chef de l’Etat, Kim Keon-hee, suspectée d’être impliquée, dans le passé, dans la manipulation des cours boursiers de « Deutsch Motors », un concessionnaire automobile de BMW en Corée du Sud.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) n’a pas tardé à réagir. Le mouvement présidentiel a annoncé ne voir rien d’anormal dans la convocation de Lee. Et d’exhorter celui-ci à se présenter devant le Parquet s’il se considère innocent, au lieu de se cacher derrière son parti, qui le protège en profitant de son statut de majorité parlementaire.