Le gouvernement crée une task-force de soutien aux entreprises exportatrices

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a mis en place un groupe de travail chargé d’apporter un soutien diplomatique en un seul guichet aux entreprises de son pays, qui se mobilisent pour exporter leurs produits ou décrocher des commandes à l’étranger. C’est ce qu’a annoncé hier son porte-parole, Lim Soo-suk, lors d’un briefing régulier.Cette task-force a organisé sa première réunion jeudi. Celle-ci a été présidée par le chef de la diplomatie, Park Jin.Selon Lim, le nouvel organisme devrait jouer le rôle de tour de contrôle pour aider les entreprises sud-coréennes à réussir dans leurs grands projets d’exportations ou d’obtention de contrats à l’étranger. Afin de leur donner un coup de pouce, il sera composé de trois sections : l’industrie militaire, le BTP et la construction de plateformes, ainsi que les ressources énergétiques et naturelles.La nouvelle task-force devrait faire preuve d’une grande réactivité pour percer les marchés internationaux à travers le réseau des 192 ambassades et légations sud-coréennes présentes hors des frontières. Elle est censée renforcer la diplomatie de haut niveau dans le secteur du business afin de booster l’élan économique du pays du Matin clair.