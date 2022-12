Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul ne fait aucun cadeau aux investisseurs. Pour ce dernier jour avant Noël, étant donné que les cours sud-coréens sont fermés le week-end, les deux indices ont chuté. Le Kospi, celui de référence, cède 1,83 % et clôture à 2 313,69 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, trébuche lourdement de 3,32 % et finit à 691,25 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 358,29 wons (-0,61 won) et le dollar américain 1 280,80 wons (+4,60 wons).