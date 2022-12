Météo : Noël s’annonce glacial mais ensoleillé

Photo : KBS News

Le froid s’est emparé de cette fin de semaine et ne manquera pas ainsi de célébrer Noël. La vague glaciale qui frappe le pays du Matin clair depuis quelques jours maintenant devrait se prolonger jusqu’à dimanche.Les longs manteaux rembourrés, les gants, les écharpes et les bonnets étaient plus que nécessaires ce vendredi en Corée du Sud, tant le froid a été rude. Les -14°C, ressentis -22, ont surpris les habitants du nord du pays, et notamment ceux de Séoul. Dans le centre aussi, le mercure est tombé jusqu’à -10°C. Le sud, quant à lui, n’avait jamais été aussi bas : -6°C à Busan, -7°C à Gwangju ou encore 0°C sur l’île méridionale de Jeju, entre autres.Ce week-end sera tout aussi glacial, du moins dans la matinée. Sous les -10°C sur une grande partie du territoire, le thermomètre remontera dans la journée à presque 0°C samedi et sera positif dimanche. Toutefois, le soleil rayonnera au sud de la péninsule.