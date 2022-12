Pyongyang tire un missile balistique vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Pyongyang a tiré, aujourd’hui, un missile balistique vers la mer de l’Est qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la distance, l’altitude ainsi que la vitesse de l'engin, tout en scrutant de près le moindre mouvement suspect dans le pays communiste.Cette nouvelle bravade a eu lieu seulement cinq jours après le lancement de deux missiles balistiques de moyenne portée que le régime de Kim Jong-un prétend être un essai visant à développer un satellite de reconnaissance. Lundi, il avait même dévoilé des images en noir et blanc de Séoul et d’Incheon qui, selon lui, ont été prises depuis le satellite.La Corée du Nord a effectué, si on ne compte que ceux qui ont été dévoilés à la presse, 38 tirs de missiles balistiques et trois de croisière cette année.