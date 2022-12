Cyberattaque nord-coréenne : des mails suspects envoyés à des experts en diplomatie

Photo : YONHAP News

Des hackers nord-coréens ont envoyé des e-mails à des experts dans le domaine de la diplomatie et de la sécurité sous de faux noms, de journalistes ou de secrétaires d’hommes politiques, entre autres, afin de consulter leurs courriers électroniques. C’est ce qui a été révélé par la police.En mai dernier, un expert a, par exemple, reçu un mail d’un secrétaire d’un élu disant qu’il souhaitait récompenser l’aide dont il avait bénéficier lors d’un séminaire. Une lettre de demande de gratification, qui y était jointe, contenait cependant un virus. Dès le fichier ouvert, toutes les informations sur l’ordinateur en question peuvent être consultées de l’extérieur.Tae Young-ho, l’ancien numéro deux de l’ambassade nord-coréenne à Londres, qui avait fait défection en 2016 en Corée du Sud, et désormais député, a été frappé par la subtilité des mails envoyés sous le nom de son bureau. Il a alors demandé à ses assistants s’ils étaient les auteurs de ces agissements.Le groupe de piratage du pays communiste avait aussi dirigé des spécialistes vers des sites de phishing pour s’emparer de leurs identifiant et mot de passe.Un haut officiel du cyberbureau de l'agence nationale de police a indiqué que ces cyberattaques avaient visé principalement des experts des secteurs de la réunification, de la sécurité, de la diplomatie et de la défense.Ces pirates informatiques auraient envoyé environ 800 mails et 49 spécialistes visés par ces fraudes en ont été victimes. Heureusement, aucune fuite d’information importante n’a été constatée.La police présume que ces derniers feraient partie du groupe de piratage qui avait attaqué en ligne la Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), en 2014.Les investigateurs ont vérifié également que ces fraudeurs avaient diffusé un malware de rançonnage et avaient récupéré des bitcoins en échange du déverrouillage des données des victimes.