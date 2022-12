Budget 2023 : approbation de 638 700 milliards de wons au Parlement

Photo : YONHAP News

Le projet de budget 2023 a été entériné dans la nuit de vendredi à samedi au Parlement. 251 députés ont voté pour, quatre contre et 18 se sont abstenus.L’accord a été trouvé 22 jours après la date limite, initialement prévue le 2 décembre. Il s’agit du plus long retard jamais observé depuis la révision de la loi sur l'Assemblée nationale en 2014.L’enveloppe totale est de 638 700 milliards de wons, soit 469 milliards d’euros. Cela représente 300 milliards de wons ou 220 millions d’euros de moins que la proposition initiale du gouvernement. C’est la première fois depuis trois ans que les dépenses prévues sont réduites après l’examen de l’Hémicycle.L’impôt sur les sociétés, la principale pomme de discorde, a fait débat jusqu’aux derniers moments avant le vote. Song Seog-jun, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a prétendu que l’argument que cette baisse ne profite qu’aux super-riches est infondée. Kim Kyung-hyup, élu du Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, a, quant à lui, réfuté que l’idée selon laquelle la réduction de ces taxes conduit les entreprises à augmenter leurs investissements s’est déjà révélée utopiste.Finalement, les parlementaires ont décidé d’abaisser le taux d’un point dans chacune des quatre tranches d’imposition du barème progressif.Le Parti de la justice, un petit parti progressiste, a, pour sa part, critiqué que les deux principaux camps ont bafoué la démocratie parlementaire en négociant entre eux à huis clos.La majorité et l’opposition étaient satisfaites de parvenir à une entente malgré le retard. Mais en revanche, le Bureau présidentiel de Yongsan a fait preuve de son mécontentement sur le projet approuvé. Son vice-porte-parole, Lee Jae-myung, a déclaré hier que l’exécutif voulait injecter de l’argent pour dynamiser l’économie, mais la première force de l’opposition l’a empêché d’allouer davantage de budget pour le peuple.