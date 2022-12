Yoon Suk-yeol prévoit un message pour le Nouvel an

Photo : YONHAP News

Le président de la République adressera un discours à la nation, le 1er janvier, à l’occasion du Nouvel an. Un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a affirmé à l’agence de presse Yonhap que Yoon Suk-yeol prévoyait de prononcer ses vœux en direct.A cette occasion, le chef de l’Etat devrait faire le point sur l’orientation politique et la vision de son administration qui entrera dans la deuxième année de son quinquennat. Il confirmera notamment sa volonté pour les trois réformes du travail, de l’éducation et des retraites.Le rôle du gouvernement pour doper l’économie sera également abordé compte tenu de sa perspective sombre de l’année prochaine, due aux circonstances internationales toujours en berne.Un autre point à remarquer sera sa réaction à la politique étrangère de la Corée du Nord que son dirigeant Kim Jong-un dévoilera cette semaine lors de la réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs.La présidence a envisagé initialement de mener une conférence de presse du Nouvel an, mais l’a finalement remise à plus tard. Après avoir suspendu la brève rencontre matinale de Yoon avec les journalistes devant son bureau, elle cherche toujours une nouvelle méthode de communication.Les détails de l’allocution seront discutés aujourd’hui après une réunion des conseillers présidentiels.