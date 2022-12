Drame d’Itaewon : la maire de Yongsan interrogée

Photo : YONHAP News

La maire de l’arrondissement de Yongsan, Park Hee-young, visée par un mandat d’arrêt dans le cadre de l’affaire du drame d’Itaewon, va être interrogée cet après-midi. Lee Im-jae, l’ancien chef du commissariat de police de Yongsan, a, pour sa part, été arrêté pour négligence professionnelle.A la demande de l’équipe spéciale chargée de l’investigation, le Bureau du procureur du district ouest de Séoul a demandé un mandat d’arrêt contre Park mardi dernier pour négligence et homicide et blessures involontaires dans l’exercice de ses fonctions. Le comité a indiqué dans le document que Park avait essayé de détruire des preuves en changeant de téléphone portable.Choi Won-joon, le chef de la division de la sécurité et des désastres de Yongsan, sera lui aussi interrogé. Il aurait échoué à mener des mesures adéquates avant et après la tragédie pour amoindrir les pertes humaines.Concernant, Lee Im-jae, il a été arrêté suite à un deuxième passage devant le juge. La première demande de mandat d’arrêt par l’équipe policière avait été rejetée par le tribunal début décembre. Cependant, ce dernier a évalué cette fois-ci que les preuves collectées après le premier interrogatoire démontraient bien que le suspect aurait pu commettre les crimes indiqués dans le mandat.L’ex-chef du commissariat de police de Yongsan est condamné pour n’avoir élaboré aucun plan de réaction même après avoir reçu une directive de l’Agence de police métropolitaine de Séoul pour une préparation minutieuse à l’approche de la fête d’Halloween à Itaewon. Un autre chef d’accusation a de plus été ajouté : faux et usage de faux. Lee aurait examiné et approuvé un rapport indiquant faussement l’heure de son arrivée sur le lieu de l’accident.L’équipe policière compte accélérer l’enquête également contre de hauts responsables comme le chef de l’Agence de police métropolitaine de Séoul, Kim Kwang-ho.