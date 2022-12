Drame d’Itaewon : une messe commémorative organisée à l’occasion de Noël

Photo : YONHAP News

Une messe commémorative s’est déroulée hier à l’occasion de Noël à Itaewon où une chapelle ardente à la mémoire des victimes du mouvement de foule du 29 octobre a été installée. Le rassemblement a réuni les familles des victimes mais aussi de nombreux citoyens malgré le froid glacial. Même avec les mains et les doigts congelés, les personnes présentes ont rendu hommage, une bougie à la main, aux âmes parties trop tôt durant les festivités d’Halloween.A Noël et quasiment deux mois après le drame, les familles des victimes souffrent toujours énormément de l’absence de leurs êtres chers. Plusieurs citoyens se sont déplacés pour les consoler et partager leur chagrin. Park Min-seong, une femme venue d’Ansan, a dit vouloir participer à cette messe car cette tragédie aurait pu toucher l’un de ses proches. Elle a également souhaité que ce genre d’accident ne se reproduise plus jamais.Après la cérémonie, les participants ont marché tous ensemble jusqu’à la sortie 1 de la station de métro d’Itaewon où la tragédie s’est produite.Kim Hee-jung, la mère d’une des victimes, a déclaré au micro de la KBS espérer que les responsables seront punis lourdement afin qu’un tel drame ne se réitère pas.De plus, de nombreuses personnes étaient déjà présentes lors de la messe tenue plus tôt dans la matinée. Afin de ne jamais oublier les 158 victimes, leurs noms ont été énumérés.Deux mois après la catastrophe, les familles des défunts ont avoué prier sans cesse de pouvoir les apercevoir au moins dans leurs rêves. Une jeune femme a alors remercié sa petite sœur d’être apparue la veille pendant son sommeil, en disant qu’elle l’attendra toujours pour qu’elle vienne bavarder avec elle.Par ailleurs, à côté de l’autel, des organisations conservatrices ont mené des manifestations en diffusant de la musique à un volume très élevé pour déranger la messe.