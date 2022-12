L’économie nord-coréenne se rétrécit depuis 2 ans

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a connu une croissance négative en 2021, pour la deuxième année de suite, sur fond de COVID-19. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), son produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,1 % en glissement annuel. L’année précédente, elle avait affiché une contraction de 4,5 %.Le Kostat a analysé que le verrouillage des frontières avait plombé l’économie du royaume ermite qui s’essoufflait déjà à cause des sanctions internationales.Par catégorie, le secteur agricole et de la pêche ainsi que l’approvisionnement en électricité, en gaz, et en eau ont augmenté. Par contre, les industries minières et manufacturières et le domaine tertiaire ont enregistré une régression.Son PIB nominal s’est élevé à 35 900 milliards de wons, soit 26,4 milliards d’euros. Il s’agit d’un niveau 58 fois plus faible que celui de la Corée du Sud. Et le fossé des revenus entre les deux pays continue à se creuser. Le revenu national brut (RNB) par habitant au nord du 38e parallèle a atteint 1,4 million de wons, l’équivalent de près de 1 000 euros, soit 28 fois moins que le chiffre du Sud.Par ailleurs, le montant du commerce extérieur de la Corée du Nord a baissé de 17,3 % avec 710 millions de dollars, à savoir 0,1 % de celui de son voisin. Le premier article phare des exportations était l’acier, tandis que pour les importations, l’huile et les combustibles minéraux sont arrivés en tête. La Chine a représenté le plus grand partenaire avec 95,6 %. Viennent ensuite le Vietnam et l’Inde.L’année dernière, le royaume ermite a compté 25,4 millions d’habitants, soit presque la moitié de la population sud-coréenne. L’espérance de vie des nord-Coréens était de 67 ans pour les hommes et de 72,8 ans pour les femmes.