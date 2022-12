La récolte des fraises, c'est possible même en plein hiver

Photo : YONHAP News

Ici, en Corée du Sud, les agriculteurs sont actuellement occupés par la récolte des fraises dans les serres, alors que la température extérieure est tombée sous les -10°C dans tout le territoire.Les maraîchers cueillent, avec la plus grande délicatesse, les plus beaux fruits, ceux déjà bien mûrs. Ces derniers ont été cultivés via la technique de nutriculture depuis septembre. Selon Kim Seon-hwa, une productrice de fraises, la nutriculture permet de les faire mûrir lentement à une faible température et de renforcer leurs goûts et de les rendre plus durs.Des fraisiculteurs à Chungju, situé dans le centre du pays, ont commencé à ramasser leurs fraises malgré le temps glacial. Quarante exploitations agricoles, étendues sur 11,5 hectares, en produisent. Elles ont avancé la période de récolte de février à novembre ou à décembre grâce à leurs équipements produisant de la chaleur artificielle. Les fraises de cette région sont connues pour leur saveur exquise et leur longue durée de conservation grâce aux micro-organismes.Jung Yong-pil, un chercheur d’un centre de technologies agricoles, a expliqué au micro de la KBS que l’engrais liquide à base d’acide aminé, de phosphore et de calcium accélérait la croissance des fraises et augmentait leur dureté et leur teneur en sucre.Ces récoltes avancées vont ravir les habitants du pays du Matin clair, qui sont de gros consommateurs de fraises. En effet, ces dernières représentent plus de 20 % de l’ensemble du chiffre d’affaires provenant des fruits en Corée du Sud.