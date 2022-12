Parlement : lancement des discussions sur les lois qui expirent cette année

Photo : YONHAP News

Après avoir enfin approuvé dans la nuit de vendredi à samedi le projet budgétaire, l’Assemblée nationale se penche à présent sur le sort des lois qui expirent cette année.La commission parlementaire de l'environnement et du travail doit examiner aujourd’hui le système de travail supplémentaire de huit heures, destiné aux entreprises comptant moins de 30 salariés. Ces dernières pouvaient bénéficier de l’exception de la semaine des 52 heures depuis juillet 2018 en fonction de la taille des sociétés. Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, réclament sa prolongation du fait que 76 % de ces firmes n’ont pas d’autres alternatives en cas de fin de ce dispositif. Or, pour le milieu des syndicats, l’important est de régler le problème structurel des PME.Par ailleurs, la loi dite « enveloppe jaune » consistant à empêcher les entreprises de demander un dédommagement aux grévistes est également à l’ordre du jour.De son côté, la commission de la santé et du bien-être se réunira pour discuter du soutien national aux finances de l’assurance maladie. L’exécutif et la majorité entendent l’allonger de cinq ans, alors que le Minjoo, la première force de l’opposition, pense plutôt le rendre permanent.Le système sur le frais de transport garantissant un salaire minimum aux camionneurs sera abordé par la commission législative et judiciaire. Les ouvriers ont récemment lancé une grève pour demander de le prolonger et d’élargir aussi la liste des marchandises pouvant bénéficier de ce dispositif.Le Minjoo avait fait entériner unilatéralement un texte visant à maintenir ce système pendant trois ans de plus lors de la commission des infrastructures terrestres et du transport. Mais le gouvernement et le PPP insistent pour recommencer les discussions à zéro.