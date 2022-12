Travail forcé : Séoul et Tokyo cherchent une solution pour le dédommagement des victimes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont tenu une réunion aujourd’hui pour négocier l’indemnisation des victimes du travail forcé sous l’occupation nipponne. Seo Min-jung, la directrice générale des affaires de l’Asie-pacifique du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, et son homologue japonais Takehiro Funakoshi se sont rencontrés ce matin à Tokyo.Les deux pays envisagent de verser un dédommagement avec un fonds formé par le don des entreprises sud-coréennes et japonaises. Ce dernier sera géré par une fondation dédiée sous la tutelle du ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité.Séoul souhaite que Tokyo se montre plus engagé pour la résolution de cette affaire, en encourageant par exemple les sociétés concernées à présenter leurs excuses. L’Archipel juge cependant que ce contentieux historique est déjà résolu à la suite du traité bilatéral signé en 1965.La fondation est en train de modifier ses statuts pour acquitter le paiement aux victimes et le faire approuver par le ministère de l’Intérieur la semaine prochaine. Cependant, elle a expliqué que le ministère des Affaires étrangères n’avait pas fait cette demande, et qu’elle se préparait simplement à l’avance.