Plusieurs drones nord-coréens pénètrent dans l’espace sud-coréen

Photo : YONHAP News

Plusieurs drones nord-coréens se sont infiltrés aujourd'hui dans l’espace aérien de la Corée du Sud. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré avoir capté ces engins depuis le nord de la ligne de démarcation militaire, à proximité de Gimpo, à partir de 10h25.L’armée sud-coréenne a alors diffusé des annonces et a mené des tirs d’avertissement à plusieurs reprises, et des avions de combat et des hélicoptères d'attaque ont été mobilisés pour les abattre.Ces aéronefs clandestins ont survolé Gimpo et Paju dans la province de Gyeonggi, ainsi que l'île de Ganghwa dans l’est. Certains d’entre eux sont même descendus dans des villages.C’est la première fois depuis cinq ans que Pyongyang envoie ses drones dans l’espace aérien du Sud. Le 9 juin 2017, un engin ayant chuté a été retrouvé dans une montagne à Inje dans la province de Gangwon. Il avait volé jusqu’à Seongju dans la province de Gyeongsang du Nord pour filmer les environs de la base du THAAD, le système de défense antimissiles américain.