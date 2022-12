5 drones nord-coréens survolent l’espace aérien sud-coréen

Photo : YONHAP News

Nouvelle provocation de Pyongyang. Le régime de Kim Jong-un a fait voler, cette fois, cinq drones au sud de la ligne de démarcation militaire (MDL) séparant les deux Corées.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier avoir détecté, vers 10h25, au-dessus des zones de la province de Gyeonggi, proches de la frontière, plusieurs engins présumés être nord-coréens. C’est la première fois depuis juin 2017 qu’une telle incursion est menée.Ces aéronefs sans pilote sont de petite taille, moins de deux mètres de large. Le premier d’entre eux a été aperçu au nord de la MDL, autour de l’espace aérien de la ville sud-coréenne de Gimpo. Il s’est alors dirigé vers le sud pour descendre jusqu’au nord de Séoul, avant de repartir vers le nord, après un vol d’environ trois heures dans le ciel sud-coréen.Quatre autres drones ont eux aussi survolé l’espace aérien dans l’ouest des environs de l’île sud-coréenne de Ganghwa, avant de disparaître les uns après les autres.En réaction, l’armée du Sud a procédé à une centaine de tirs de sommation et tenté de les abattre, en déployant des avions de chasse et des hélicoptères de combat, en vain. Lors de cette opération, un chasseur léger KA-1, s'est écrasé.Un responsable du JCS a expliqué cet échec par la précaution prise pour éviter d’éventuels dégâts pouvant être infligés aux riverains sud-coréens des régions concernées.Selon le même responsable, l'armée sud-coréenne a elle aussi déployé ses propres moyens de reconnaissance - avec et sans équipage - dans les zones à proximité et au nord de la MDL pour « mener des activités opérationnelles nécessaires, notamment en photographiant les principales installations militaires ennemies ». Cependant, le pays communiste n’y a pas riposté.A noter aussi que les vols au départ des aéroports internationaux d’Incheon et de Gimpo avaient été interrompus pendant environ une heure.