Réunion plénière du Parti des travailleurs : Pyongyang fait le bilan de 2022

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tenu lundi une réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs, en présence de son leader Kim Jong-un, afin d’évaluer les réalisations de cette année et décider des orientations futures du régime.La KCNA, l’agence de presse du pays communiste, a annoncé aujourd’hui que la 6e réunion plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs a été convoquée hier à son siège situé à Pyongyang.Toujours d’après le média d’Etat, le dirigeant nord-coréen a souligné la nécessité d'établir une stratégie de lutte plus vigoureuse et plus déterminée basée sur les progrès obtenus après avoir enduré plusieurs épreuves pendant l'année écoulée.Cinq grands dossiers ont d'abord été approuvés à l'unanimité : le résumé des politiques mises en œuvre par le parti et l'Etat pour 2022, le plan et l'orientation pour 2023, l'exécution budgétaire de 2022, et le projet de loi de finances nationale pour l’année prochaine.Kim a également souligné les progrès accomplis dans certaines tâches présentées lors des précédentes séances plénières, surtout dans les domaines de la politique, de l'armée, de l'économie et de la culture. Il a ajouté que les principaux objectifs et plans d'action à atteindre en 2023 ont été identifiés dans divers secteurs, notamment la métallurgie, les produits chimiques, l'énergie électrique, le charbon, les machines, la construction, l'agriculture ou encore l'industrie légère. Des rapports de la session plénière devraient être de nouveau publiés dans les jours à venir.