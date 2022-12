Washington assure se concerter avec Séoul sur l’incursion de drones nord-coréens

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a annoncé mener des concertations étroites avec le gouvernement de Séoul, après que des drones nord-coréens ont empiété hier sur l’espace aérien sud-coréen. C’est l’un de ses porte-paroles qui a fait cette remarque, en réponse à des questions de journalistes.La voix de la présidence américaine en a profité pour souligner une nouvelle fois que « nous sommes conscients de la nécessité pour les sud-Coréens de protéger leur territoire ». Et d’ajouter que l’engagement de Washington envers la défense du sud de la péninsule est toujours inaltérable.Pendant ce temps, à Séoul, il est évoqué la possibilité que l’un des cinq engins de Pyongyang ait même survolé les environs du Bureau présidentiel de Yongsan pour les filmer. Pourtant, les autorités militaires ont annoncé simplement que l’aéronef était entré dans le ciel de la capitale avant de repartir par sa partie nord, sans préciser l’étendue exacte de celle-ci et sa trajectoire.Cela suscite des interrogations et des critiques à l’égard des opérations de riposte de l’armée. Celle-ci a cependant assuré avoir réagi en mobilisant pas moins de 20 avions militaires, dont des chasseurs F-15K et KF-1, et en relevant d’un cran le niveau de vigilance. Sans avoir fait pour autant savoir que les unités de défense aérienne qui travaillent au sol et celles du corps de la marine y avaient elles aussi participé.