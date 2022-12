Mondial 2022 : le but victorieux de Hwang Hee-chan face au Portugal retenu parmi les sept moments les plus mémorables

Photo : YONHAP News

Le but marqué par Hwang Hee-chan face au Portugal lors de la troisième et dernière journée du groupe H a été sélectionné parmi les sept scènes les plus mémorables de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette réalisation en toute fin de match avait permis à la Corée du Sud de l’emporter et de se qualifier ainsi pour les huitièmes de finale, une première depuis 12 ans.La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié hier sur sa page d'accueil les « Sept moments mémorables à Qatar 2022 », incluant le but du joueur sud-coréen de Wolverhampton.Pour rappel, le Portugal avait d’abord ouvert le score puis les guerriers de Taegeuk ont ensuite égalisé à la 27e minute. Et c'est Hwang qui a délivré la Corée du Sud dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps après un incroyable travail de Son Heung-min. Cette victoire a offert in extremis aux hommes de Paulo Bento leur billet pour les huitièmes de finale, devançant à la différence de but l’Uruguay.Parmi cette sélection des sept moments les plus mémorables du Mondial 2022, on retrouve également le duel exceptionnel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, évoluant tous deux au Paris Saint-Germain ou l’exploit du Maroc, devenu le premier pays du continent africain à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde.