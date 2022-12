BTS : « Indigo » de RM intègre le top 3 du Billboard 200

Photo : YONHAP News

« Indigo » de RM s’est hissé à la troisième place du Billboard 200, le classement des albums les plus vendus aux Etats-Unis. Dans son article publié hier, le magazine américain a fait savoir que le leader de BTS est devenu le premier membre du groupe à placer son album dans le top 10 de ce palmarès.A noter que ce dernier établit la liste des 200 meilleures ventes d’albums physique en ajoutant le nombre de streaming et celui de téléchargements de musique numérique convertis en ventes d'albums.Sorti le 2 décembre dernier, le disque numérique solo de RM a intégré quinze jours plus tard à la 15e place le Billboard 200. Il s’est ensuite emparé de la 3e position, grâce à la récente publication de sa version physique qui a dopé les ventes d'albums. Il s’agit de la meilleure performance enregistrée par un artiste solo sud-coréen.Pour rappel, l’ancien record était détenu par Na-yeon, vocaliste du groupe féminin TWICE, qui a occupé le 7e rang avec son premier album solo « IM NAYEON ».Le magazine musical a présenté RM comme le deuxième membre des Bangtan Boys à avoir intégré son palmarès en tant que soliste, emboîtant le pas à j-Hope dont l’album « Jack In The Box » s’est classé 17e dans le Billboard 200.