Drame d’Itaewon : la maire de l’arrondissement de Yongsan placée en détention provisoire

Photo : YONHAP News

Deux nouveaux responsables ont été placés en détention provisoire hier tard dans la nuit pour homicide involontaire dans le cadre de l'enquête sur le drame d’Itaewon, qui a coûté la vie à 158 personnes.Il s’agit de Park Hee-young, la maire de l’arrondissement de Yongsan, où est situé le quartier frappé par la tragédie, et de Choi Won-jun, chargé de la sécurité et de la gestion de crise de la même mairie. Ils ont tous deux été incarcérés peu après que le tribunal a délivré un mandat d’arrêt à leur encontre.Park est accusée notamment d’avoir manqué à son devoir de préparer les mesures de prévention de tels accidents, avant la fête d’Halloween, et pour avoir répondu à la catastrophe survenue, de façon inconvenable. Il a été révélé au cours des enquêtes policières qu’avant ces investigations, la maire avait même changé de téléphone portable, vraisemblablement afin de détruire des preuves.Quant à Choi, il est lui aussi soupçonné de prévarication. Même après avoir été informé de la bousculade mortelle lors d’une soirée arrosée, il est rentré chez lui, au lieu d’aller sur le lieu de l’incident.