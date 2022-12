Inflation attendue : le taux repasse en dessous 4 % pour la 1re fois en 6 mois

Photo : YONHAP News

Le taux d’inflation attendue est retombé en dessous de 4 % en décembre, pour la première fois en six mois.D’après les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), les sud-Coréens s’attendent désormais à ce que les prix à la consommation augmentent de 3,8 % au cours des 12 prochains mois. Soit 0,4 point de moins qu’en novembre.Même constat pour le taux de progression des prix ressentie sur les 12 derniers mois. Il a lui aussi reculé de 0,1 point, à 5 %.Explication à cela : les cours des articles de consommation courante comme les produits agricoles et d’élevage se sont stabilisés. De plus, la devise nationale remonte face au dollar américain.Cela dope par conséquent le moral des consommateurs. L’indice de leur confiance a grimpé à 89,9 points, soit une hausse de 3,4 points par rapport à un mois plus tôt. Pour rappel, il reste inférieur au seuil de 100 depuis juin.Néanmoins, la banque centrale estime que la situation du marché du travail continue de s’améliorer et l’inflation ralentit, bien que l’incertitude plane toujours sur le front des exportations sud-coréennes et des activités économiques mondiales.