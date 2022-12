Conglomérats : le conseil d'administration ne joue pas son rôle de contrôleur

Photo : KBS News

La proportion d'administrateurs enregistrés parmi les familles des dirigeants des conglomérats sud-coréens continue de diminuer d’année en année. Et, de plus en plus de voix s’élèvent pour critiquer leur conseil d'administration qui ne tient pas son rôle de comité de surveillance.Selon une enquête menée par la Commission du commerce équitable (FTC) auprès de 58 grands groupes gouvernés par des chefs d’entreprise, seuls 14,5 % des sociétés avaient au moins un membre de la famille du PDG enregistré comme administrateur. Ce pourcentage qui a atteint 21,8 % en 2018 ne cesse de diminuer chaque année, passant de 16,4 % en 2020 à 15,2 % en 2021.Pourtant, les firmes soumises à une réglementation des bénéfices privés, affichent un taux de 67 % des administrateurs issus des familles des patrons de société. Il leur est ainsi reproché de chercher à seulement faire valoir leurs droits, mais à éviter de prendre leurs responsabilités légales.De leur côté, les administrateurs externes, censés faire contrepoids à la famille des chefs d’entreprise, n’échappent pas non plus à la critique. Leur tendance à approuver quasiment toutes les décisions irritent les observateurs. En effet, l’an dernier, 99,3 % des ordres du jour proposés par le conseil d'administration ont été adoptés sans modification.Afin d’améliorer cette situation, un système de vote concentré a été créé. Ce dernier consiste à élire des administrateurs par un vote lors d’une assemblée générale des actionnaires. Pourtant, le nombre d’entreprises qui a introduit un tel dispositif a au contraire diminué. Pire encore, il n'y a toujours pas eu de cas où le système de vote concentré a été utilisé lors d’une prise de décisions par les administrateurs cette année.Ce n’est pas tout. Seuls 0,5 % des ordres du jour ont été rejetés en raison de l'exercice des droits de vote par des investisseurs institutionnels. Cela montre que ces derniers ne jouent pas suffisamment leur rôle de contrôleur, ni sur les actionnaires importants ni sur les dirigeants.