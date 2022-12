L’armée sud-coréenne redouble de vigilance en réaction à l’infiltration de drones nord-coréens

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a annoncé avoir redoublé de vigilance après que cinq drones nord-coréens ont traversé hier la ligne de démarcation militaire (MDL), qui sépare le Sud du Nord.Lors d’un point de presse aujourd’hui, l’état-major interarmées (JCS) a également affirmé avoir décidé de mener une inspection des troupes qui ont mené les opérations d’hier, pour vérifier si leur posture militaire était préparée et l’est toujours, comme il faut.Le nouveau porte-parole du JCS Lee Sung-june a précisé que l’inspection en question débutait aujourd’hui avec pour but de rechercher d’éventuelles insuffisances dans la prise de mesures opérationnelles des unités militaires concernées et de les compléter, s’il y en a.Lee s’est aussi expliqué sur la raison pour laquelle l’armée n’a pas signalé aux habitants des régions concernées l’intrusion de l’un des cinq engins jusqu’à près de leur village. Selon lui, les équipes n’avaient pas suffisamment de temps pour avertir par SMS les citoyens et suivre les engins en temps réel.Le porte-parole a par ailleurs démenti l’information, selon laquelle un des appareils sans pilote a volé au-dessus du quartier de Yongsan à Séoul, où se trouve le siège présidentiel.Interrogé sur la question de savoir pourquoi l’armée n’était pas capable de traquer correctement les cinq aéronefs, il a répondu que les drones de moins de trois mètres de large étaient difficiles à repérer.Par ailleurs, le corps de la marine sud-coréenne a effectué aujourd’hui, pendant environ deux heures et à l’aide de drones, des opérations de recherche et de reconnaissance aux alentours de Gimpo et de l’île de Ganghwha, près de la frontière intercoréenne.