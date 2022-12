Météo : la qualité de l’air se dégrade dans le nord

Photo : YONHAP News

La « mauvaise » concentration de particules fines observée hier s’est prolongée aujourd’hui dans la moitié nord. Plusieurs avertissements ont été émis par Météo-Corée, et notamment dans la région métropolitaine où la qualité de l’air est inquiétante.Par ailleurs, le froid a de nouveau rythmé la journée des habitants du pays du Matin clair. Malgré le temps plus ensoleillé sur tout le territoire, le mercure est tombé à -7°C à Séoul et à Daejeon, -5°C à Daegu ou encore -1°C à Gangneung dans la matinée.Les températures se sont ensuite adoucies repassant dans le positif : 2°C dans la moitié nord, avec un pic à 9°C à Gangneung, de 3 à 4°C dans le centre et des valeurs oscillant entre 8 et 10°C dans le sud-est et sur l’île méridionale de Jeju.A noter que Météo-Corée prévoit le retour de la neige pour demain matin dans le nord du pays. De plus, elle a annoncé hier que la température moyenne des deux dernières semaines avait été la plus basse de l'histoire de Corée du Sud, qualifiant ce phénomène de « vague de froid arctique ».