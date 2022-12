Exécution de la loi relative à l’usage unique de l’âge universel le 28 juin prochain

Photo : YONHAP News

La loi visant à légiférer l’usage unique de l’âge en années révolues dans tous les domaines judiciaires et administratifs a été promulguée, hier, pour être mise en exécution dès le 28 juin prochain.Selon un communiqué publié par le ministère de la Législation, le principe d’appliquer ce système dans les lois, les contrats et les documents officiels, entre autres, s’imposera désormais s’il n’y a pas de règles à prendre particulièrement en compte. Ainsi, les conflits juridiques causés inutilement par des façons différentes de compter l’âge devraient disparaître.Différentes ? En effet, il y a trois façons de compter l’âge en Corée du Sud. Tout d’abord, la manière typiquement coréenne consiste à avoir un an dès la naissance. S’y ajoutent deux autres. Sur le plan juridique, c’est l’âge en années révolues, c’est-à-dire l’âge au dernier anniversaire. Mais il y a des exceptions. Dans le cadre de la loi relative à la protection des adolescents, par exemple, on applique l’âge atteint dans l’année.Le chef du ministère a déclaré qu’une campagne de promotion d’envergure en collaboration sera menée avec les ministères concernés afin que l’âge en années révolues s’installe correctement dans la vie quotidienne des citoyens.