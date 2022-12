Le ministère des Affaires étrangères fixe son budget pour 2023

Photo : YONHAP News

Le budget du ministère des Affaires étrangères pour l’année prochaine a été établi à 3 358 milliards de wons, soit 2,4 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de 11,7 % par rapport à cette année.Le ministère prévoit de participer davantage à lutter contre la crise du COVID-19 et à surmonter les catastrophes pour faire de la Corée du Sud un pays pivot. Il élargira également les projets du soutien humanitaire afin de renforcer la diplomatie stratégique.Notamment, l’enveloppe allouée à l'aide publique au développement (APD) a augmenté de 18,5 % en glissement annuel pour atteindre 2 006 milliards de wons ou 1,4 milliard d’euros. Elle combine le montant pour les projets de coopération de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica) et les cotisations aux organismes internationaux.Quant au budget pour l’aménagement des salles de réception des invités étrangers dans la résidence ministérielle, il a suscité un débat houleux, mais a été finalement adopté comme le montant voulu par le gouvernement. Alors que le Bureau présidentiel a déménagé dans le bâtiment du chef de la diplomatie l’an dernier, celui-ci compte se déplacer à l’ancien siège du directeur du cabinet présidentiel dans le quartier de Samcheong. L’immeuble du Service de sécurité présidentiel sera rénové pour accueillir les diplomates étrangers.Les partis de l’opposition ont critiqué le fait que ces nouveaux travaux sont des conséquences de la relocalisation de la présidence à Yongsan. Ils demandent ainsi à ce que les coûts engendrés soient réglés via le budget établi pour le déménagement du bureau présidentiel et non pas celui destiné à « l’établissement de réseaux diplomatiques ».