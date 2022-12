Photo : YONHAP News

Le réalisateur de la série « Squid Game », Hwang Dong-hyeok, et l’acteur qui a incarné le héros, Lee Jung-jae, ont reçu mardi l'Ordre du mérite culturel Geumgwan. Il s’agit de la plus haute distinction culturelle au pays du Matin clair.Le président de la République l’a décerné hier après-midi au Bureau présidentiel de Yongsan. En encourageant les deux hommes, Yoon Suk-yeol a accroché la décoration lui-même sur leur poitrine. Puis, ils ont eu une conversation amicale à huis clos.En septembre dernier, le chef de l’Etat a envoyé à Hwang et à Lee un message de félicitations après qu’ils ont décroché respectivement le prix de la meilleure réalisation et celui du meilleur acteur dans une série dramatique aux Emmy Awards.