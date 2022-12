Indice BSI : baisse pour le quatrième mois consécutif

Photo : YONHAP News

L’indice de confiance chez les entrepreneurs (BSI) a baissé en décembre pour le quatrième mois d’affilée sur fond de poursuite des incertitudes économiques et d’affaiblissement de la demande. A en croire la Banque de Corée (BOK), le chiffre est tombé à 74, un point de moins que celui affiché le mois précédent, soit le niveau le plus faible depuis octobre 2020 (74).Un indice inférieur à 100 points signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Le secteur manufacturier a enregistré 71 points, en baisse de trois points sur un mois. Le domaine de l’électronique, de l’audiovisuel et des équipements de communication a vu son chiffre chuter de six points, en raison de la hausse des stocks et de la diminution des chiffres d’affaires dues à la baisse de la demande pour les semi-conducteurs.L’industrie non manufacturière a marqué 76 points comme le mois précédent. Pourtant, les secteurs de la construction et de l’immobilier ont baissé chacun de six points du fait de l’affaiblissement du marché immobilier et de la détérioration du sentiment des consommateurs.En revanche, le secteur de l’information et de la communication a augmenté de dix points avec la hausse de la demande pour des raisons saisonnières.Les prévisions pour le mois prochain sont encore moroses. Le BSI devrait s’affaisser de quatre points pour s’établir à 70. Les secteurs manufacturier et non manufacturier devraient baisser respectivement d’un et de cinq points.