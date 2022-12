COVID-19 : le gouvernement surveille de près la situation en Chine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement surveille actuellement de près la situation liée au COVID-19 en Chine et compte prendre des mesures adéquates.Le ministre de la Santé, Cho Kyoo-hong, a déclaré aujourd’hui lors d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) que le gouvernement ferait en sorte qu’il n’y ait pas de problème dans l’offre et la demande de matériel comme les médicaments contre le rhume et dans la prévention contre l’épidémie. Et avant d’ajouter que les éléments détaillés seront annoncés suite à une autre réunion prévue après-demain.Pour rappel, les autorités sanitaires avaient ajouté la Chine à leur liste des pays « en point de mire » sur la quarantaine pour renforcer leur contrôle sanitaire.Les arrivants de la nation sont donc obligés de passer un test PCR, s’ils montrent des symptômes. Idem pour leurs accompagnateurs. Ils doivent aussi présenter une température inférieure ou égale à 37,3℃, et non à 37,5℃.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, 87 517 nouveaux cas ont été recensés. Soit une baisse de 79 sur un jour. Le taux de reproduction s’est maintenu supérieur à un pendant plus d’une semaine pour arriver à 1,04. Le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs s’est élevé à 587, cinq patients de moins que la veille mais toujours au-dessus de 500 pour le 11e jour consécutif.