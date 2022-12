L’armée compte fonder une unité militaire anti-drone

Photo : YONHAP News

Après l’échec d’abattre les cinq drones nord-coréens qui ont traversé la frontière lundi et qui ont notamment survolé Séoul, l’armée sud-coréenne prévoit de renforcer considérablement sa capacité à faire face aux aéronefs inhabités.Le directeur en chef des opérations de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier le projet de fonder une unité militaire dédiée aux drones pour surveiller les installations militaires des ennemis.Selon Kang Shin-chul, cette unité sera créée en élargissant le groupe de combat de drone-bot déjà existant, mais elle aura un niveau stratégique et opérationnel totalement différent, reflétant le développement de la technologie et les nouvelles tendances militaires.Ce groupe tactique créé en septembre 2018, sous la tutelle du Commandement des opérations au sol, se charge de l’opération des drones de reconnaissance, ceux armés et les engins destinés à la guerre électronique, entre autres. Il mène également des tests pour optimiser l’utilisation des drones lors des affrontements.Un responsable du JCS a affirmé que les capacités de la future nouvelle unité anti-drone disposeraient de technologies de pointe pour les utiliser de façon plus offensive. Elle couvrira ainsi les manœuvres de tous les domaines au-delà du Commandement des opérations au sol.Afin d’assurer les moyens d’abattre les drones qui ont pénétré dans l’espace aérien, les autorités militaires devraient introduire le système d’arme « soft kill » capable d’abattre les engins avec des dommages collatéraux minimisés.L'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense (DAPA) avait annoncé développer « Jammer », un dispositif de brouillage des ondes électromagnétiques, d’ici janvier 2026, mais cette date butoir pourrait être avancée.