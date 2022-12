Les Etats-Unis saisissent des produits fabriqués par des travailleurs nord-coréens en Chine

Photo : YONHAP News

Le Service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP) a saisi le 5 décembre dernier des produits fabriqués à l’aide d’une main-d'œuvre nord-coréenne en Chine. C’est ce qui a été rapporté aujourd’hui par la Voix de l'Amérique (VOA).Selon un communiqué publié hier par les douaniers américains, ce sont des produits de Jingde Trading Ltd., Rixin Foods. Ltd. et Zhejiang Sunrise Garment Group Co. Ltd. Ces trois entreprises auraient violé la loi « Countering America's Adversaries Through Sanctions Act » en ayant recours à des travailleurs nord-coréens dans leurs chaînes d’approvisionnement.La loi en question a été adoptée en 2017 afin d’empêcher le régime de Kim Jong-un d’obtenir des devises étrangères en forçant ses habitants à travailler à l’étranger. Elle interdit l’importation des produits fabriqués par des employés nord-coréens, même si ces derniers sont seulement impliqués dans une partie de la procédure d’extraction, de production ou de fabrication.Les trois compagnies doivent présenter des preuves démontrant l’absence de travail forcé dans un délai de 30 jours, sinon elles se feront confisquer toutes leurs marchandises.