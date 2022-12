Kim Jong-un affiche les objectifs pour augmenter la force de la défense militaire

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présenté, hier, les nouveaux objectifs pour renforcer la capacité militaire du régime l’année prochaine. C’était lors du deuxième jour de la réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs.Le Rodong Sinmun a relayé que ces objectifs étaient fixés pour faire face à l’évolution variée des circonstances, sans pour autant fournir plus de détails.Selon l’organe officiel du parti unique au pouvoir, le jeune leader a analysé minutieusement les nouveaux défis de la péninsule coréenne et les situations politiques mondiales, avant d’annoncer les principes à respecter dans les affaires étrangères pour défendre la souveraineté.L’homme fort de Pyongyang a également évoqué les moyens d’élargir les accomplissements obtenus dans les domaines de la culture socialiste comme la science, l’éducation et la santé, ainsi que de surmonter les défauts observés. Il a ainsi affiché les chantiers clefs de 2023 pour atteindre les objectifs avancés par le congrès du parti.Enfin, Kim III a soulevé des questions sur la transition de l’idéologie et de la vie quotidienne du peuple pour les adapter à la révolution approfondie et au changement de l’ère, ainsi que sur la promotion de la loi socialiste auprès du public.