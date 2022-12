Danuri réussit à se placer à 100 km d’altitude de la Lune

Photo : KBS News

« Danuri » est parvenu hier à se placer à 100 km d'altitude de la Lune. Selon le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari), la première sonde lunaire « made in Korea » gravite autour de l’astre de la nuit avec un cycle d’environ deux heures.L’engin a été lancé le 5 août dernier depuis la station spatiale de cap Canaveral en Floride, aux Etats-Unis. Après une longue navigation de quatre mois et demi, il est entré en orbite le 17 décembre. Initialement, il était censé effectuer cinq manœuvres d'insertion, mais finalement trois lui ont suffi pour atteindre l’objectif des 100 km.Le Kari a expliqué que la première opération a permis d’acquérir les données du vol ainsi que de vérifier la stabilité du fonctionnement. Par conséquent, la sonde a accompli sa tâche deux jours plus tôt que prévu.« Danuri » lancera son expédition sur l’unique satellite naturel de la Terre en février prochain après avoir été testée pendant un mois. Elle est équipée de six charges utiles dont une caméra haute résolution et une polarimétrique grand angle.Si l’orbiteur commence sa mission, la Corée du Sud deviendra le septième pays à explorer la Lune, après la Russie, les Etats-Unis, le Japon, l’Union européenne, la Chine et l’Inde.