Drones nord-coréens : Yoon Suk-yeol ordonne de réagir et blâme l’armée

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a fait savoir que, dès l’incursion avant-hier des drones nord-coréens, le chef de l’Etat a blâmé le niveau de préparation de l’armée et a ordonné une réaction adéquate.Un haut officiel de la présidence a expliqué que Yoon Suk-yeol avait critiqué lourdement le ministre de la Défense après avoir été informé de l’intrusion, en lui demandant si le manque d’exercice militaire était la cause de ce dysfonctionnement. Avant d’ajouter que le numéro un avait exhorté de faire voler deux ou trois engins, lorsqu’un drone sans pilote avait pénétré en premier dans l’espace aérien sud-coréen.Quant au fait que le conseil présidentiel de sécurité nationale (NSC) n’a pas tenu de réunion sur ce dossier, le fonctionnaire a répondu que la situation était urgente mais qu’un rassemblement n’était pas nécessaire car le président de la République a donné ses ordres en temps réel. L’exécutif avait jugé qu'il serait plus efficace d’y répondre via une réunion militaire. Il compte tout de même convoquer le NSC, si besoin, pour discuter des stratégies de riposte.Lors de la réunion du conseil des ministres, au lendemain de l’infiltration des drones nord-coréens, Yoon a indiqué qu’il s’agissait d’un incident démontrant les insuffisances dans les dispositifs préparatoires. Il a précisé qu’aucun exercice n’avait eu lieu depuis 2017, c'est-à-dire sous la présidence de son prédécesseur Moon Jae-in, en soulignant combien il est dangereux de ne compter que sur la bienveillance du régime nord-coréen et les accords militaires. Il a terminé son discours en exprimant son regret sur la diminution de 50 % du budget dédié à la préparation face aux aéronefs militaires inhabités pour l’année prochaine.