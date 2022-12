La Corée du Sud rend publique sa stratégie sur l’Indopacifique

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a dévoilé sa stratégie pour la liberté, la paix, et la prospérité de l’Indopacifique. Kim Sung-han, le conseiller à la sécurité nationale, a présenté ce matin son rapport final. Ce plan a été élaboré à la suite du sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden qui s’est tenu le 21 mai dernier à Séoul. C’est la première fois que le gouvernement élabore une stratégie diplomatique destinée à une région particulière.Ce document montre neuf principaux défis à relever. On y retrouve notamment l’établissement de l’ordre basé sur le principe, la collaboration pour le constitutionnalisme et la promotion des droits de l’Homme, ainsi que celle pour la non-prolifération et l’antiterrorisme.Le rapport a analysé l’importance stratégique de la région et les circonstances actuelles avant de décrire l’orientation de la coopération souhaitée par la Corée du Sud. Et d’ajouter comment celle-ci entretiendra ses relations avec les différents acteurs mondiaux pour y parvenir. Kim a affirmé que le plan reflétait les valeurs de la liberté et de la solidarité que le président Yoon avait mentionnées.Par ailleurs, la présidence a déclaré que cette vision était fondée sur la tolérance, et elle n’excluait aucun pays en particulier. En effet, le rapport indique que Séoul tissera avec Pékin une relation plus saine et mature pour atteindre la paix et la prospérité dans la région indopacifique. Dans ce sens, il ne partage pas l’idée de la stratégie des Etats-Unis qui perçoivent l’empire du Milieu comme une nation qui les défie.Washington a salué la publication de la tactique sud-coréenne, s'attendant à ce qu'elle promeuve les capacités sud-coréano-américaines à favoriser la paix internationale et la non-prolifération des armes nucléaires.