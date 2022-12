Aéronef nord-coréen : confusion de l’armée de l’air

Photo : KBS News

Dans la nuit de mardi à mercredi, la police et les casernes de pompiers ont reçu plusieurs signalisations de la part des citoyens. Selon eux, ils entendaient un bruit fracassant ou ils voyaient des avions de combat dans la région métropolitaine, dont à Incheon. Les réseaux sociaux étaient aussi saturés par des témoignages similaires.Ce fracas qui a inquiété énormément d’habitants provenait en fait des chasseurs de l’armée de l’air sud-coréenne. Un responsable des autorités militaires a déclaré que des avions F-15K étaient intervenus après qu’une traînée inconnue a été captée. Il a été révélé plus tard qu’il s’agissait en fait d’un simple ballon qui flottait en air.Hier après-midi aussi, l’armée a dépêché des avions de chasse et des hélicoptères pour tracer un objet non identifié qui semblait venir de la Corée du Nord, mais a découvert plus tard qu’il s’agissait d’une colonie d’oiseaux.