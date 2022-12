Météo : un vent froid souffle sur Séoul

Photo : YONHAP News

Le froid s’est légèrement intensifié ce mercredi en Corée du Sud. La raison : un vent glacial provenant du nord-ouest est progressivement arrivé sur le territoire. Plusieurs villes dont, Séoul et Suwon, ont vu leur mercure rester sous les 0°C.Avant cela, au réveil, les habitants des régions nord se sont levés les pieds dans la neige. Les chutes de flocons nocturnes annoncées la veille par Météo-Corée ont bien eu lieu. Les températures matinales étaient similaires à celles de mardi. Elles se sont de nouveau adoucies sauf dans la moitié supérieure du fait de l’apparition du vent. Séoul a donc enregistré -2°C, de même à Suwon. Gangneung a chuté de cinq degrés et a recensé 4°C. Dans le centre, le thermomètre a perdu un à deux degrés, alors que dans le sud, aucun changement notable n’a été observé.Par ailleurs, le ciel a été un peu plus mitigé aujourd'hui. La capitale et l'est ont profité d'un grand soleil, tandis que les régions centrales et de l'ouest ont été recouvertes de nuages gris.A noter que les particules fines présentes dans le nord du territoire se sont dissipées. En revanche, la province de Jeolla du Nord, dans l’ouest, affiche aujourd’hui un niveau « mauvais ».