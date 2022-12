Défense : le budget militaire doit progresser de 6,8 % chaque année

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense estime qu’il est nécessaire d’augmenter le budget militaire d’en moyenne 6,8 % par an pendant les cinq prochaines années. C’est ce que nous apprend le plan de la défense nationale à moyen terme de 2022 à 2027, publié aujourd’hui.Selon le document, le montant total s’élève à 331 400 milliards de wons, soit 245 milliards d’euros. A partir de cette somme, l’enveloppe destinée à améliorer la force de défense est de 107 400 milliards de wons, l’équivalent de 79 milliards d’euros. Le ministère compte en faire usage en particulier pour construire le « système des trois axes ».Tout d’abord, pour la capacité de frappes préemptives ou « kill chain », les autorités militaires projettent d’acheter plus d’avions furtifs de pointe, et de mettre à disposition des missiles tactiques sud-coréens surface-surface. En ce qui concerne le programme de défense antimissile de conception nationale baptisée « KAMD », les missiles Cheongung-II et Patriot seront déployés. Enfin, afin de renforcer la force des représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen (KMPR), la Corée du Sud développera des missiles d’artillerie à haute puissance et précision et accroîtra la performance des avions de transport pour les forces spéciales.Le nombre de militaires se maintiendra autour de 500 000 pendant cinq ans suivant le plan initial. Le gouvernement cherchera également à améliorer les conditions de travail des soldats et des officiers, notamment en augmentant la récompense pour le service militaire.